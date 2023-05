Calcio, Promozione Girone A: i risultati del trentaquattresimo turno

La trentaquattresima ed ultima giornata del campionato di Promozione Girone A è quella dei verdetti: il Pierantonio è da tempo la vincitrice promossa in Eccellenza, mentre ai playoff ci vanno nell’ordine Tavernelle, Pietralunghese, Pievese e Padule S. Marco; in coda, a causa anche del risultato negativo dei playout del Trestina in Serie D, retrocedono, oltre al Gualdo Casacastalda, anche Viole e Castello S. Secondo, mentre ai playout accedono Piccione, Calzolaro e Mantignana M. Malbe.

Questo il tabellone completo della trentaquattresima giornata:

Grifo Sigillo – Vis Nuova Alba 2 – 1

Mantignana M. Malbe – Castello S. Secondo 1 – 0

Pierantonio – Piccione 3 – 3

Pievese – Castel del Piano 3 – 0

Pietralunghese – Calzolaro 1 – 0

Selci Nardi – Padule S. Marco 4 – 4

Tavernelle – Gualdo Casacastalda 4 – 1

Viole – Montone 1 – 3

Riposa Marra S. Feliciano

La Classifica finale:

Pierantonio 71 (Promosso in Eccellenza)

Tavernelle 65 (Playoff)

Pietralunghese 61 (Playoff)

Pievese 61 (Playoff)

Padule 58 (Playoff)

Montone 54

Marra S. Feliciano 47

Castel del Piano 46

Selci Nardi 46

Grifo Sigillo 44

Vis Nuova Alba 40

Piccione 37 (Playout)

Calzolaro 35 (Playout)

Mantignana M.Malbe 32 (Playout)

Castello S. Secondo 26 (retrocesso in Prima categoria)

Viole 23 (retrocesso in Prima categoria)

Gualdo Casacastalda 1 (retrocesso in Prima categoria)