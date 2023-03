Calcio, Promozione Girone A: il prossimo turno

Dopo il rinvio del match casalingo contro la Pietralunghese in seguito al terremoto che ha provocato diversi danni al paese, il Pierantonio torna a giocare e lo fa in trasferta sul campo del Mantignana Monte Malbe, cercando l'allungo decisivo verso la promozione in Eccellenza.

Il ventisettesimo turno del campionato di Promozione Girone A vede, oltre al match della capolista, gli impegni in trasferta del Tavernelle a Castel del Piano e della Pievese in casa contro il Viole, per quanto riguarda la parte alta della classifica, mentre in coda il Castello Calcio San Secondo ha una gara sulla carta facile tra le mura amiche contro il fanalino di coda Gualdo Casacastalda, con la possibilità di avvicinarsi al quindicesimo posto occupato dal Viole, attualmente distante 6 punti.

Le altre partite in programma sono: Calzolaro - Montone, Grifo Sigillo - Selci Nardi, Piccione - Padule San Marco e Vis Nuova Alba - Marra San Feliciano. Turno di riposo per la Pietralunghese.