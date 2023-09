Calcio, Promozione Girone A: il programma della terza giornata

Non sono previsti anticipi in questa terza giornata del Girone A di Promozione, mentre il match tra Nuova Alba e Pievese funge da posticipo domenicale, andando in scena alle 18.

Questo il programma della terza giornata:

Calzolaro – Marra S. Feliciano

Padule S. Marco – Castel del Piano

Pietralunghese – Settevalli Pila

Santa Sabina – Montone

Selci Nardi – Piccione

Ventinella – Pontevecchio

Virtus Sangiustino – Grifo Sigillo

Nuova Alba – Pievese (ore 18)