Calcio, Promozione Girone A: il programma della sesta giornata

La capolista Nuova Alba, dopo lo stop di domenica scorsa, va a caccia del successo nella partita casalinga contro la Selci Nardi, mentre il Castel del Piano è atteso dalla trasferta in casa della Pievese e la Pietralunghese è impegnata sul campo del Piccione ultimo in classifica. Impegni interni per la Grifo Sigillo con il Santa Sabina, della Marra San Feliciano col Ventinella, del Montone con la Padule San Marco, della Potevecchio con la Virtus Sangiustino e del Settevalli Pila con il Calzolaro.

Queste le gare della sesta giornata, in programma domenica 15 ottobre alle 15:

Grifo Sigillo – Santa Sabina

Marra S. Feliciano – Ventinella

Montone – Padule S. Marco

Nuova Alba – Selci Nardi

Piccione – Pietralunghese

Pievese – Castel del Piano

Pontevecchio – Virtus Sangiustino

Settevalli Pila – Calzolaro