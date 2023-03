Calcio, Promozione Girone A: il prossimo turno

Il ventinovesimo turno del campionato di Promozione Girone A vede la capolista Pierantonio, reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite giocate, fare visita alla lanciatissima Pievese che vuole mantenere la seconda piazza attualmente in condivisione col Tavernelle che, dal canto suo, può approfittare del big match di Città della Pieve per raggiungere il secondo posto solitario, ma per farlo deve vincere la trasferta in casa del Castello Calcio San Secondo penultimo in classifica.

Ad aprire le danze, tra l’altro, con l’anticipo in programma sabato 1 aprile, è la sfida salvezza Vis Nuova Alba – Viole, con quest’ultima che potrebbe distanziare il penultimo posto approfittando della difficile partita del Castello San Secondo col Tavernelle, mentre i padroni di casa con una vittoria avrebbero la possibilità di uscire dalla zona playout. Turno di riposo per il Mantignana Monte Malbe.

Questo il programma completo della ventinovesima giornata, in programma domenica 2 aprile 2023 alle 15:

Vis Nuova Alba – Viole (sabato 1 aprile 2023);

Calzolaro – Marra S. Feliciano;

Castel del Piano – Selci Nardi;

Castello C. S. Secondo – Tavernelle;

Grifo Sigillo – Pietralunghese;

Padule S. Marco – Montone;

Piccione – Gualdo Casacastalda;

Pievese – Pierantonio;

Riposa Mantignana Monte Malbe.