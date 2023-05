Calcio, Promozione Girone A: il prossimo turno

Domenica decisiva per Viole e Castello San Secondo, con quest’ultima che ha un vantaggio di tre punti sulla compagine assisana penultima in classifica, mentre è sfida a tre (Vis Nuova Alba, Piccione e Calzolaro) per evitare i playout, con un solo posto a disposizione per la salvezza diretta.

Tutto deciso, invece, nelle zone alte della classifica, con il Pierantonio già da tempo promosso in Eccellenza e Tavernelle, Pievese, Pietralunghese e Padule San Marco qualificate ai playoff: resta da stabilire esclusivamente la griglia degli spareggi, con la graduatoria che al momento vede il Tavernelle al secondo posto (matematicamente), Pietralunghese al terzo posto, Pievese al quarto posto e Padule San Marco al quinto.

Questo il programma della giornata 34:

Grifo Sigillo – Vis Nuova Alba

Mantignana M. Malbe – Castello Calcio S. Secondo

Pierantonio – Piccione

Pievese – Castel del Piano

Pietralunghese – Calzolaro

Selci Nardi – Padule S. Marco

Tavernelle – Gualdo Casacastalda

Viole – Montone

Riposa Marra S. Feliciano