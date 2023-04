Calcio, Promozione Girone A: il prossimo turno

Il trentesimo turno del campionato di Promozione Girone A vede la capolista Pierantonio impegnata nel match casalingo contro il Castel del Piano, mentre il big match è senz’altro Pietralunghese – Pievese, con i padroni di casa che hanno due punti ed una gara in meno rispetto agli ospiti; spettatore interessato è il Tavernelle, impegnato in casa contro il Calzolaro che, dal canto suo, cerca punti per la salvezza diretta.

In coda, invece, è da segnalare lo scontro diretto tra il Viole ed il Castello Calcio San Secondo, rispettivamente terz’ultima e penultima della classe, separate da un solo punto; l’anticipo di domani, con calcio d’inizio alle 14.45, è la sfida tra il Mantignana Monte Malbe e il Grifo Sigillo, con i padroni di casa in cerca di un successo per distanziare proprio il penultimo posto, attualmente tre punti più sotto.

Questo il programma completo della trentesima giornata, in programma domenica 16 aprile 2023 alle 15:

Mantignana M. Malbe – Grifo Sigillo (sabato 15 aprile ore 14.45)

Gualdo Casacastalda – Padule S. Marco

Marra S. Feliciano – Piccione

Pierantonio – Castel del Piano

Pietralunghese – Pievese

Selci Nardi – Vis Nuova Alba

Tavernelle – Calzolaro

Viole – Castello Calcio S. Secondo

Riposa Montone