Calcio, Promozione Girone A: capolista fermata nel recupero dalla Pietralunghese

Finisce con la vittoria esterna della Pietralunghese sulla prima della classe Pierantonio il recupero della ventiseiesima giornata di campionato, inizialmente prevista il 12 marzo scorso; la gara era stata rinviata a causa del terremoto del 9 marzo che aveva colpito, in modo particolare, proprio Pierantonio.

Il gol di Duranti dopo appena 4 minuti regala alla Pietralunghese un successo prestigioso che la porta a 51 punti, appena 2 in meno di Pievese (una gara in più) e Tavernelle, seconde a pari merito in graduatoria, mentre il Pierantonio mantiene il primato con 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici, nonostante abbia raccolto un solo punto nelle ultime due partite disputate.