Calcio, Promozione Girone A: Pierantonio frena, Pievese e Tavernelle sgomitano a distanza

La gara della prima della classe finisce con un pareggio a sorpresa per 2 a 2 contro un buon Grifo Sigillo, mentre la Pievese vince 2 a 0 in casa del Selci Nardi e il Tavernelle davanti al proprio pubblico ha ragione per 2 a 1 sulla Vis Nuova Alba.

Perde il Gualdo ultimo in classifica, ma il Calzolaro deve faticare per portare a casa i 3 punti (2 – 3 il risultato finale), mentre a San Feliciano il Castello Calcio San Secondo non riesce a guadagnare punti salvezza perdendo 2 a 0. Buon punto del Viole nello 0 a 0 col Castel del Piano.

Questi i risultati della ventottesima giornata:

Gualdo Casacastalda – Calzolaro 2 – 3;

Marra San Feliciano – Castello Calcio San Secondo 2 – 0;

Montone – Piccione 1 – 1;

Pierantonio – Grifo Sigillo 2 – 2;

Pol. Pietralunghese – Mantignana Monte Malbe 4 – 1;

Selci Nardi – Pievese 0 – 2;

Tavernelle – Vis Nuova Alba 2 – 1;

Viole – Castel del Piano 0 – 0;

Riposa il Padule San Marco.