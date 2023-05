Calcio, Promozione: il Montone ufficializza il nuovo allenatore

In seguito alla separazione tra il Montone e Mister Tempesta, il club rossoblu ha individuato in Claudio Missaglia il nuovo tecnico per la prossima stagione.

Questa la nota della società: "Con grande piacere annunciamo che il nuovo allenatore della nostra società per la stagione calcistica 2023/2024 è Claudio Missaglia. Siamo onorati di dare a Claudio l’opportunità di iniziare questa nuova attività nel mondo che lui ama e che lo ha visto protagonista. Ci auguriamo di costruire insieme al nuovo mister un percorso calcistico felice e allo stesso tempo di condividere insieme a lui gli stessi successi sportivi che ha vissuto da giocatore. A Claudio tutta Montone augura un buon lavoro."