Calcio, Promozione: nuovo allenatore per la Marra San Feliciano

La Marra San Feliciano, in seguito alla decisione di Michele Gelosia di non rimanere alla guida del club, ha individuato il suo successore: il presidente Eugenio Miccio ufficializza Simone Fuscagni nuovo allenatore della squadra lacustre. L’ormai ex giocatore, profilo giovane, ma di grande prospettiva, avrà il compito di guidare la squadra nel prossimo campionato di Promozione.