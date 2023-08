Continua il mercato in entrata della Marra San Feliciano: questa volta, il direttore sportivo Sergio Cocchini porta in giallorosso l'esterno offensivo ex Castiglione del Lago Gabriel Tepshi.

Ancora un'operazione importante per il club del presidente Miccio, pronto a recitare un ruolo di tutto rispetto nel prossimo campionato di Promozione.