Promozione, girone A: i risultati della 20esima giornata

Quattro gol al Castello e il Ventinella torna da solo in vetta al girone A del campionato di Promozione. Tre punti di vantaggio presi alla Pontevecchio che cade in casa della Grifo Sigillo. Nelle retrovie, balzo in avanti dell'Arna che, vincendo contro il Marra San Feliciano, esce dalla zona playout. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Piccione-Magione 2-1: 22' st e 46' st Malocaj (P), 41' st Daleba (M)

Pierantonio-Montone 1-2: 9' pt Locchi (M), 16' st Allegrucci (P), 31' st (rig.) Ceppodomo (M)

Arna-Marra 3-1: 28' pt e 37' pt Ciacci (A), 39' st Sorella (M), 45' st (rig.) Alonzo (A)

Grifo Sigillo-Pontevecchio 1-0: 23' pt Kabraoui

Pievese-Mantignana Montemalbe 2-0 35' pt (rig.) e 13' st Dongarrà

Pietralunghese-Selci Nardi 3-0: 3' pt Eramo, 10' pt Piergentili, 16' pt Manuali

San Marco Juventina-Tavernelle 0-1: 44' pt (rig.) Graziani

Tiberis Macchie-Casa del Diavolo 0-0

Ventinella-Fc Castello 4-0: 26' pt e 25' st Gibbs, 16' st Spiaggia, 45' st Pici

CLASSIFICA:

Ventinella 47

Pontevecchio 44

Tavernelle 43

Pierantonio 40

Fc Castello 39

Pievese 36

Montone 32

Marra 29

Mantignana Montemalbe 26

Pietralunghese 23

San Marco Juventina 22

Arna 21

Selci Nardi 20

Casa del Diavolo 18

Piccione 17

Grifo Sigillo 17

Tiberis Macchie 14

Magione 13