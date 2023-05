Calcio, Promozione Girone A Marra San Feliciano: Mister Gelosia ai saluti

Con un breve comunicato da lui stesso divulgato, Mister Michele Gelosia si dimette dalla guida tecnica del Marra San Feliciano del presidente Eugenio Miccio. Queste le parole dell'ormai ex allenatore giallorosso: "Ci tengo a ringraziare l'ASD Marra San Feliciano per avermi dato, dopo anni di gavetta nelle categorie inferiori, la possibilità di confrontarmi con il campionato di Promozione. Faccio i migliori auguri a società e giocatori per un futuro pieno di soddisfazioni".

La società è già al lavoro per la ricerca del nuovo tecnico, nelle prossime settimane si saprà di più.