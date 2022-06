Promozione: Giacomo Cerasa nuovo responsabile prima squadra e juniores del Bastia

Novità e conferme nell'organigramma del Bastia, che sta allestendo ogni componente per il prossimo campionato di Promozione dopo la retrocessione dall'Eccellenza. A entrare nello staff biancorosso è Giacomo Cerasa in qualità di responsabile della prima squadra e juniores, collaborando con il ds David Ricci per la costruzione della rosa '22-'23. Cerasa, classe '82, ex collaboratore di Petrignano, Perugia ,Viole e Angelana, nella sua carriera ha svolto il ruolo di segretario mentre negli ultimi tre anni si è cimentato nelle vesti di direttore sportivo.

Conferma, invece, è arrivata per Marco Cerutti, presente nella società biancorossa ancora nelle vesti di team manager.