Promozione: fratelli Salis show e il Pierantonio torna in vetta la girone A

PIETRALUNGHESE: Ciribe, L. Capannelli, Guerri, Galli (Bellucci), Fumaria, Eramo, Xhafa, Nicoletti, Ceppodomo, Bantango, Duranti (Fabbri). Allenatore: Guazzolini

PIERANTONIO: Zandrini, Sannipoli (Vispi), Moyano, Gaggioli, Bei, Tangorra (Cesarini), Orecchiuto (Y. Salis), M.Salis, Becchetti, Cambiotti (Allegrucci), Becchetti. Allenatore: Bruni (in panchina Marconi)

ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello

RETI: 23' st Y. Salis

La sintonia tra i fratelli Salis trascina di nuovo alla vetta del girone A di Promozione il Pierantonio, condannando alla terza sconfitta in campionato la Pietralunghese. Ora la squadra di Bruni torna in cima con due punti di vantaggio sul duo formato da Castel del Piano e Padule San Marco. Nella prima frazione di gioco, Zandrini tiene a galla i suoi respingendo le varie incursioni avversarie. Stesso copione nella ripresa, con il portiere a salvare su Duranti dopo palla persa di Bei. Proprio una palla persa, invece, condanna la Pietralunghese. Michael Salis verticalizza per il fratello Yuri che non sbaglia. La capolista tiene botta fino al fischio finale. Finisce 1-0 per il Pierantonio.