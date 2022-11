Promozione: finisce in parità il derby di Bastia

ATHLETIC BASTIA: Lorenzetti, Rossi (Paparelli), Cianetti, Ragusa, Mela (Cecchini), Marini (Lombardi), Trecchiodi (Battistelli), Marchetti (Torroni), Haruna, Pensa, Fagotti. Allenatore: Coraggi

BASTIA: De Vincenzi, Gambacorta, Santantonio, Cirilli (Muzhani), Buratti, Bengala, Corriale, Rosignoli (Sedran), Donati, Del Prete, Santucci (Cozzali). Allenatore: Montecucco

ARBITRO: Pannacci di Perugia

RETI: 30’ pt (rig.) Donati, 33’ st Fagotti

Tanto agonismo e grande cornice di pubblico, così il derby finisce 1-1. Un punto che fa muovere la classifica di entrambe le squadre cittadine, con Fagotti che nella ripresa ha risposto al gol in apertura di Donati. Infatti, alla mezz'ora di gioco, ripartenza del Bastia che si conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va Donati che non sbaglia. Vantaggio ospite. Nella ripresa, Torroni serve Fagotti per il pari dell'Athletic. Espulsione nel finale per Del Prete e derby che finisce in perfetto equilibrio.