Promozione: finisce 0-0 il big match tra Padule San Marco e Pierantonio

PADULE SAN MARCO: Radicchi, Tassi (Biscontini), Giacometti, Battistelli (Tomassoni), Bianconi, Marchi, Ercoli (Carubini), Corazzi, Pierotti (Calzuola), Battistelli, Bellucci. Allenatore: Calzuola

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Allegrucci, Gaggioli, Bei, Sannipoli, Salis, Cesarini, Mortaro, Polidori (Moyano), Cambiotti. Allenatore: Bruni

ARBITRO: Bartolucci di Castello

Finisce senza reti il big match della 18esima giornata nel girone A di Promozione tra Padule San Marco e Pierantonio. Con un punto a testa i padroni di casa restano con quattro lunghezze di vantaggio sulla Pievese in zona playoff, mentre la squadra di mister Bruni mantiene sempre il più nove in cima alla classifica sul Tavernelle. Il Padule San Marco ci ha provato diverse volte a sbloccare il match, ma il Pierantonio ha tenuto botta. Dall'altra parte, giornata super per il baby portiere Radicchi, capace di neutralizzare le sortite offensive della squadra di mister Bruni. Al fischio finale, dunque, è 0-0.