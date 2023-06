Calcio, Playoff Promozione: Spoleto promosso in Eccellenza

La finalissima dei playoff la vince lo Spoleto che sale in Eccellenza grazie ad una bella vittoria contro il Tavernelle sul neutro di Città di Castello: il 3 a 1 finale non è esente da brividi, dato che il gol di Cacciamano al 95’ per il Tavernelle riapre i giochi, ma la squadra biancorossa rimedia pochi istanti dopo con il gol di Gesuele che chiude i conti e regala ai suoi una promozione sfuggita nelle ultime giornate di regular season.

Il Tavernelle resta in Promozione, ma lo fa a testa altissima dopo una stagione giocata sempre ad alti livelli, con un secondo posto “oscurato” solo dall’inarrestabile Pierantonio nel Girone A.

Questo il tabellino del match del “Bernicchi” di Città di Castello:

Spoleto – Tavernelle 3 – 1

Spoleto: Cherubini, Redondo, Paganelli, Pazzogna, Giustini, Badiane, Quaglietti, Ndedi, Leone, Zuppardo, Tomassoni. A disp: Privitera, Colalelli, Bisogno, Scocchetti, Paci, Mingaroni, Gesuele, Sisti, Vukai. All. Raggi

Tavernelle: Segoloni, Cicero, Paciosi, Andreoli, Fahimi, Antolini, Patalocco, Vitali, Cacciamano, Montanucci, Brescia. A disp: Maccari, Orlandi, Mencarelli D., Meloni, Arcioni, Cesarini, D’Ambrosio, Becciolotti, Mencarelli G. All. Abenante

Marcatori: 71' Paganelli (S), 77' e 96' Gesuele (S), 95' Cacciamano (T)

Arbitro: Marco Mammoli della sezione di Perugia

Assistenti: Andrea Cannoni della sezione di Città di Castello e Simone Servili della sezione di Terni