Promozione: è 0-0 tra Todi e Real Avigliano

TODI: Presciuttini, Luciani, Bertoldi, Farina (Prudenzi) Petacchiola, Rosati, Cascianelli, Daleba, Agostini, Banelli (Pini), Di Patrizi. Allenatore: Nicolai

REAL AVIGLIANO: Tamburelli, Fazi, Pozzi, Maugeri, Giordano, Pellini, Bertoldi (Dezio), Bordoni, Fenici, C. Brunetti (G. Brunetti). Allenatore: Carlone

ARBITRO: Tavoletta di Terni

Finisce senza reti lo scontro diretto in zona salvezza tra il Todi e il Real Avigliano. Un punto che muove la classifica di entrambe le formazioni, con il Todi a quattordici punti insieme alla Superga '48 e gli ospiti che restano per adesso fanalino di coda del girone B di Promozione. Partita tesa e equilibrata, con una bella rovesciata di Cascianelli nella ripresa finita alta e qualche occasione ospite nel finale senza trovare la via del gol. Finisce 0-0.