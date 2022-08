Promozione: due giovani allo Spoleto

Continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Promozione per lo Spoleto. Gli allenamenti stanno procedendo sul campo di San Nicolò ma la società, dopo gli acquisti di Kola e Zuppardo, ha rinforzato la rosa con l'innesto di due ottimi prospetti fuoriquota.

La società biancorossa, infatti, ha annunciato l'ingaggio in prestito dal Passignano del centrocampista classe 2003 Giorgio Bisogno che ha già esordito in Promozione con il Petrignano. Insieme a Bisogno è giunto allo Spoleto anche l'attaccante classe 2005 Manuel Leone proveniente dalle giovanili del Perugia. In programma sabato per lo Spoleto un test amichevole contro il Petrignano.