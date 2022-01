Promozione: domenica in campo per i recuperi

In attesa della ripartenza ufficiale, in programma il 23 gennaio, il campionato di Promozione è pronto a tornare in campo almeno per quanto riguarda i recuperi da giocare. Sarebbero state tre le gare totali da disputare, ma negli ultimi giorni la sfida tra Montecastello Vibio e Terni Est è stata rinviata a data da destinarsi.

Confermate, invece, le due partite nel girone A della categoria con fischio d'inizio alle 14.30. Gli occhi sono puntati sul big match d'alta classifica tra Ventinella e Pontevecchio. Le due formazioni, in testa nel girone a quota 40 punti insieme al Pierantonio che chiude il trittico in cima, scenderanno in campo per la prima volta in questo 2022 in uno scontro diretto che fino alla ripartenza potrebbe decretare la temporanea capolista. Punti in palio pesanti, dunque, per due squadre che fino adesso hanno caratterizzato la lotta per la posizione valida per una promozione diretta in Eccellenza. Si incrociano nell’altra sfida, invece, Pietralunghese e Castello. I padroni di casa cercano punti per uscire dalla zona play-out, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione in ottica play-off. Ad arbitrare il big match tra le prime della classe sarà Oristano della sezione di Perugia, mentre a Cipolloni della sezione di Perugia è stato affidato il fischietto per l'altro recupero.