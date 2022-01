Promozione: domani due recuperi validi per la 18esima giornata

Tempo anche per le squadre del campionato di Promozione di tornare in campo. In verità sono solo quattro le formazioni coinvolte nei due recuperi, ma il pallone tornerà a rotolare anche nei due gironi. Nel girone A, spazio alla sfida di alta quota tra Ventinella e Pontevecchio. Le due formazioni si trovano in cima alla classifica, insieme al Pierantonio, a quota 40 punti. Novità tra le fila dei padroni di casa. Dopo il forfait per infortunio di Marco Miccio e Jacopo Longetti, ecco tra i pali torna una vecchia conoscenza del Ventinella ovvero Federico Zucconi. L'estremo difensore, classe '93, sarà subito a disposizione per la gara di domani (fischio d'inizio alle 14.30). Zucconi difendeva i pali del Ventinella nella storica vittoria della coppa di Eccellenza. Poi, 10 presenze in Serie C dopo aver conquistato la Serie D con il Castel Rigone. Ora per Zucconi, è tempo della seconda avventura con il Ventinella.

Torna in campo nel recupero della 18esima giornata anche il girone B del campionato di Promozione. Dopo tanti rinvii, si affronteranno il Montecastello Vibio e il Terni Est, con gli ospiti in cerca di punti per accorciare sulla capolista C4. Ecco le designazioni arbitrali dei due match

Ventinella - Pontevecchio (arbitro: Leonardo Cipolloni di Foligno, assistenti: Mohamed Ben Boubaker e Filippo Malacchi di Foligno)

Montecastello Vibio - Terni Est (arbitro: Andrea Rosignoli di Perugia, assistenti Francesco Finori e Diego Bellucci di Gubbio)