Promozione: Depretis stende il Castello e manda la Pontevecchio in finale

PONTEVECCHIO: Rosi, Pericolini, Trequattrini, Ielpo (Cipriani), Costantini, Battaglini (Urbani), Vinciarelli, Cecchini, Depretis, Battistelli, Piorico (Anselmi). Allenatore: Caldarelli

FC CASTELLO: Palazzoli, Ascione (Piccini), Compagni, Ganje, Tifernati (Rocchini), Gherman (Palla) Salis M., Orecchiuto, Calderini (Ceccarini), Dini (Paveliu), Salis Y.. Allenatore: Della Monica

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 21' pt (rig.) Depretis

Depretis segna dagli undici metri e la Pontevecchio vola in finale playoff contro il Tavernelle. Decisivo nella semifinale contro il Castello il calcio di rigore trasformato nel primo tempo, con i padroni di casa che hanno retto il vantaggio di misura sino al fischio finale. Sin dai primi minuti ritmo alto e occasioni per entrambe le formazioni. Poi, Depretis si procura e realizza il rigore decisivo. Nella ripresa, altre occasioni fioccano ma il risultato non cambia. La finale playoff sarà tra il Tavernelle e la Pontevecchio.