Promozione: Del Prete torna al Bastia

Movimento in entrata per quanto riguarda il mercato del Bastia. Ciro Del Prete, attaccante classe 2001, è rientrato dal prestito dopo la breve esperienza con l'Orvietana in Serie D. Del Prete è stato protagonista negli ultimi due anni nel campionato di Eccellenza con la maglia del San Sisto.

Del Prete aiuterà il Bastia nel girone B di Promozione e sarà subito a disposizione di mister Montecucco per la partita del 25 settembre contro lo Sporting Terni.