Calcio, Coppa Italia Promozione: gli accoppiamenti dei quarti di finale

Dopo l'intensa ed equilibrata fase a gironi, si sono decisi ieri gli accoppiamenti per i quarti di finale della Coppa Italia di Promozione, in programma in turno infrasettimanale mercoledì 27 settembre.

Le squadre qualificate sono Pietralunghese, Piccione, Santa Sabina, Cannara, Castel del Piano, Ducato Spoleto, Todi e Amerina.

Ecco il programma delle semifinali:

Pietralunghese – Castel del Piano

Cannara – Todi

Piccione – Santa Sabina

Amerina – Ducato Spoleto