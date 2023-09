Calcio, Coppa Italia Promozione: i risultati dei quarti di finale

In questo turno infrasettimanale di coppa Italia arrivano i verdetti dei quarti di finale: passano in semifinale la Pietralunghese, vittoriosa sul Castel del Piano per 1 a 0, il Cannara, che ha sconfitto col medesimo risultato il Todi, il Santa Sabina, grazie al 3 a 1 sul Piccione, e, infine, la Ducato Spoleto che elimina l'Amerina vincendo anch'essa per 3 a 1.

Ecco i risultati definitivi dei quarti di finale:

Pietralunghese – Castel del Piano 1 – 0

Cannara – Todi 1 – 0

Piccione – Santa Sabina 1 – 3

Amerina – Ducato Spoleto 1 – 3