Calcio, Coppa Italia Promozione: il programma della terza giornata

Turno decisivo in Coppa Italia di Promozione: l'unica squadra già matematicamente certa del passaggio del turno è il Cannara, mentre c'è grande equilibrio un po' in tutti i gironi, soprattutto nel Girone B in cui tutte le squadre sono a quota 3 punti.

Ecco il programma completo, in campo domenica 3 settembre alle 16.30:

Girone A

Pietralunghese – Selci Nardi (ore 16)

Virtus S. Giustino – Montone

Classifica:

Pietralunghese 4

Selci Nardi 2

Montone 2

Virtus S. Giustino 1





Girone B

Piccione – Cerqueto

Padule S. Marco – Grifo Sigillo

Classifica:

Piccione 3

Grifo Sigillo 3

Padule S. Marco 3

Cerqueto 3





Girone C

Santa Sabina – Calzolaro

Pontevecchio – Settevalli Pila

Classifica:

S. Sabina 6

Pontevecchio 3

Calzolaro 1

Settevalli Pila 1





Girone D

Real Virtus – Bevagna

Bastia – Cannara

Classifica:

Cannara 6

Bastia 2

Real Virtus 1

Bevagna 1





Girone E

Ventinella – Marra S. Feliciano

Pievese – Castel del Piano

Classifica:

Marra S. Feliciano 4

Castel del Piano 4

Ventinella 3

Pievese 0





Girone F

Vis Foligno – Foligno

Ducato Spoleto - Clitunno

Classifica:

Ducato Spoleto 4

Foligno 3

Vis Foligno 2

Clitunno 1





Girone G

San Venanzo – Nuova Alba

Todi – AMC '98

Classifica:

Nuova Alba 4

San Venanzo 3

Todi 3

AMC '98 1





Girone H

Guardea – Campitello

Amerina – Sangemini

Classifica:

Guardea 6

Amerina 3

Campitello 3

Sangemini 0