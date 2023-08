Calcio, Coppa Italia Promozione: il programma della seconda giornata

Non sono mancate le emozioni nella prima giornata della Coppa Italia di Promozione, ma domani già si torna in campo per il secondo turno che, per l'occasione, si gioca di mercoledì.

Ecco il programma completo:

Girone A

Virtus S. Giustino – Selci Nardi ore 20.30

Montone – Pietralunghese ore 20.30

Classifica:

Pietralunghese 3

Selci Nardi 1

Montone 1

Virtus S. Giustino 0





Girone B

Padule S. Marco – Cerqueto ore 20

Grifo Sigillo – Piccione ore 18.30

Classifica:

Piccione 3

Cerqueto 3

Grifo Sigillo 0

Padule S. Marco 0





Girone C

Santa Sabina – Settevalli Pila ore 21

Calzolaro – Pontevecchio ore 18

Classifica:

S. Sabina 3

Calzolaro 1

Settevalli Pila 1

Pontevecchio 0





Girone D

Bevagna – Bastia ore 18

Cannara – Real Virtus ore 16.45

Classifica:

Cannara 3

Bastia 1

Real Virtus 1

Bevagna 0





Girone E

Castel del Piano – Ventinella ore 18.30

Marra S. Feliciano – Pievese ore 20.30

Classifica:

Ventinella 3

Castel del Piano 1

Marra S. Feliciano 1

Pievese 0





Girone F

Ducato Spoleto – Vis Foligno ore 19

Clitunno – Foligno ore 16.45

Classifica:

Ducato Spoleto 3

Clitunno 1

Vis Foligno 1

Foligno 0





Girone G

San Venanzo – Todi ore 18

Nuova Alba – AMC '98 ore 18.30

Classifica:

San Venanzo 3

Nuova Alba 3

Todi 0

AMC '98 0





Girone H

Campitello – Amerina ore 18

Guardea – Sangemini ore 20.30

Classifica:

Campitello 3

Guardea 3

Amerina 0

Sangemini 0