Promozione: colpo esterno del Selci Nardi, che passa 2-0 contro la Marra San Feliciano

Squadra in casa

Squadra in casa Marra San Feliciano

MARRA SAN FELICIANO: Cocchini, Baldoni, Ragni, Mezzasoma, Ardone, Monti (Gattobigio), Velez (Cocchini R.), Fuscagni, Bagnetti, Piccioli, Turriziani. Allenatore: Gelosia

SELCI NARDI: Giorni, Ligi, Guerri, Cantalamessa, Gruda, Fancelli, Selvaggi (Poggini), Burchini, Capaccioni (Baiano), Benedetti, Cenciarelli. Allenatore: Baldolini

ARBITRO: Lukan di Foligno

RETI: 5' st Cantalamessa, 18' st Capaccioni

Vittoria con avvicinamento alla zona playoff del girone A di Promozione per il Selci Nardi, che espugna per 2-0 il campo della Marra San Feliciano. La squadra di Baldolini ora si trova a soli tre punti dalla zona nobile di classifica, staccando proprio i diretti avversari dell'ultimo turno. Succede tutto nella ripresa, dove nel giro di venti minuti prima Cantalamessa sblocca il match, poi Capaccioni raddoppia per gli ospiti fissando il risultato finale.