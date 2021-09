Promozione, Clitunno-Terni Est: Cuna decide il big match

CLITUNNO: Roani, Lucentini, Cuna (Bonacci), Salvucci (Rossi S.), Bucciarelli, Campana, Lucaj, Paci (De Rosa), Conti, Scarabottini (Rossi M), Magnini (Boraschini). Allenatore: Giusti

TERNI EST SOCCER SCHOOL: Bracaj, Rosati, Rosauri (Massarelli), Cossu, Cejas, Gentileschi, Fabris, Miglietta (Molinari), Tozzi Borsoi, Dianda, Antonelli. Allenatore: Laureti

ARBITRO: Vittorio Ricci di Perugia (Assistenti: Pietro Benedetti di Foligno e Umberto Muzi di Terni)

RETI: 6’pt Cuna (C)

NOTE: Al 48' st espulso Spiccia (C) dalla panchina. Ammoniti: Magnini, Conti, De Rosa; Antonelli, Tozzi Borsoi

Un lampo di Cuna a inizio partita e la Clitunno si porta a casa i primi tre punti della stagione al cospetto di un coriaceo Terni Est. Inizia nel milgiore dei modi la stagione nello Stadio di casa per i ragazzi di mister Giusti, trascinati da una rete in avvio del giovane difensore classe 2002. Cuna ha recuperato una palla respinta dopo appena sei minuti del primo tempo, trasformandola con una magia nel gol (alla fine decisivo) del vantaggio per la Clitunno. Lo stesso Cuna, qualche momento più tardi, dalla gioia passa allo sconforto perchè costretto a lasciare il campo per infortunio. La rispota del Terni Est non si fa attendere. Tozzi Borsoi di testa mette alto di poco, Roani poi viene impensierito da Antonelli. Sul finire di prima frazione, il palo nega il pareggio a Fabris. Nella ripresa, è ancora il palo a negare stavolta l'esultazna a Dianda. Le emozioni continuano. Boraschini firma il raddoppio, ma viene fermato dal guardalinee che segnala una posizione di offside. Il Terni Est ci prova fino alla fine ma Roani è in giornata di grazia. Fischio finale e prima vittoria in casa per la Clitunno.