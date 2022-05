Promozione: 2-0 della Clitunno sull'Athletic Club Bastia

Squadra in casa

Squadra in casa Clitunno

CLITUNNO: S. Campana, L. Giusti (Boraschini), D. Campana, S. Rossi (Bucciarelli), Bonacci, Rosi, Gjinaj, De Rosa, Conti (D. Sabatini), Salvucci (Lucaj), Cuna. Allenatore: F. Giusti

ATHLETIC CLUB BASTIA: Lorenzetti, Cecchini, Marini, Loreti (Panzolini), S. Rossi, Buongiorno (Cianetti), Paparelli (Lombardi), Trecchiodi (Ercolani), J. Rossi, Pensa, Battistelli (Haruna). Allenatore: Coraggi

ARBITRO: Romano di Terni

RETI: 28' pt Rosi, 45' st Gjinaj

La Clitunno supera 2-0 l'Athletic Club Bastia e raggiunge quota 50 punti in classifica. In una gara con pochi stimoli per entrambe, apre intorno alla mezz'ora di gioco Rosi, con i padroni di casa capaci di resistere e raddoppiare al novantesimo grazie a Gjinaj.