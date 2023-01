Promozione: cinque gol della Ducato all'Amerina

DUCATO SPOLETO: Lillacci, Cuna, Fabrizi (Paolucci), Cacciotti, Scatolini, F. Ammenti (Vukaj), Liurni (Romeo), Sabatino (Rustani), Toppo, Lucidi (Pitzettu), Di Salvatore. Allenatore: Di Tanna

AMERINA: Trippanera, Francioli (Ippoliti), Pasquini, Gatti, Moscatelli, Di Balsamo (Proietti), Minocchi, Rossi (D’Ercole), Ferrante (Ciliani), Santarelli, Coscia (Molinari). Allenatore: Trotti

ARBITRO: Cecchetti di Perugia

RETI: 2’ pt Cuna (D), 13’ pt e 32’ pt Liurni (D), 14’ pt Di Salvatore (D), 45 ’pt e 16’ st Santarelli (A), 33’ st Lucidi (D)

Con ben cinque gol segnati la Ducato supera l'Amerina per 5-2 e blinda per adesso il quarto posto con sette punti di vantaggio in zona playoff sul Bastia. La partita già in poco più di mezz'ora di gioco viene messa in sicurezza dai padroni di casa, che sbloccano subito il risultato con Cuna e calano il poker grazie alla rete di Di Salvatore e alla doppietta di Liurni. A cavallo dei due tempi i gol, entrambi segnati da Santarelli, degli ospiti. Infine, il quinto gol locale siglato da Lucidi.