Promozione: Checcarini para due rigori e salva il Piccione

PADULE SAN MARCO: Radicchi, Tassi, Bettelli (Tomassoni), Biscontini (Procacci), Bianconi, Marchi, Vispi (Calzuola), Mariucci (Corazzi), Pierotti (Capponi), Battistelli, Bellucci Allenatore: Calzuola

PICCIONE: Checcarelli, Corbucci, Pasquini, Bececco (Martinetti) Lentini, Presciutti, De Gioia, Cicchi, Farruku, Malocaj, Biancalena. Allenatore: Presciutti

ARBITRO: Rosignoli di Perugia

NOTE: Checcarelli para due calci di rigore a Vispi e Calzuola

Il Padule San Marco sbatte su Checcarelli e chiude l'anticipo con il Piccione in un pareggio senza reti, fallendo così il sorpasso in vetta al girone A di Promozione. Protagonista assoluto di giornata il portiere ospite Checcarelli, che è riuscito a respingere non uno ma ben due rigore assegnati da Rosignoli ai padroni di casa. La gara tra le due squadre è condotta dal Padule, che poco prima dell'intervallo ha la ghiotta occasione di portarsi in vantaggio, ma il rigore calciato da Vispi viene neutralizzato da Checcarelli. Nella ripresa, il copione non cambia anche perché il Padule ha un'altra chance dagli undici metri. Dal dischetto va Calzuola ma Checcarelli intuisce anche questo e salva il Piccione. Finisce 0-0.