Promozione: Ceppodomo segna, viene espulso, ma la Pietrlaunghese vince

PIEVESE: Villani (Cuomo), Aquilini, Fanfano, Morganti (Convito), Sorrentino, Bonomini, Montagnolo (N.Saravalle), Montagnoli, Porcu (Sauta), Belardinell6, Fiorindi. Allenatore: L. Saravalle

PIETRALUNGHESE: Ciribe, Mariotti, Biela (L. Capannelli), Moreira, Guerri, Fumaria, Pedini ( A.Capannelli), Xhafa, Ceppodomo, Cecchetti, Fabbri. Allenatore: Guazzolini

ARBITRO: Vitali di Perugia

RETI: 8’ st Ceppodomo

Blitz esterno e aggancio per la Pietralunghese sul campo della Pievese. La sfida viene vinta di misura dalla formazione allenata da mister Guazzolini grazie al gol siglato nella ripresa da Ceppodomo, che poi viene espulso per doppia ammonizione. Gli ospiti, così, salgono a quota ventuno punti in classifica, raggiungendo proprio la Pievese. Dopo un primo tempo equilibrato, la Pietralunghese trova l'episodio per sbloccare il match nella ripresa. Ceppodomo scappa sul filo del fuorigioco ai difensori avversari e batte Villano per il vantaggio ospite. Lo stesso Ceppodomo, poi, viene espulso per doppio giallo lasciando la Pietralunghese in inferiorità numerica, con la Pievese riversa in avanti alla ricerca del pari. I padroni di casa protestano per un rigore non concesso dall'arbitro e la sfida finisce, con la Pietralunghese uscita vittoriosa per 1-0.