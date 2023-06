Calcio, Promozione: colpo Vicaroni per il Castel del Piano

I direttori sportivi del Castel del Piano, Fabrizio Timbri e Francesco Tempesta, ufficializzano un colpo di mercato tra i più importanti della categoria: arriva in rossoblu, infatti, Mattia Vicaroni, attaccante classe 1998, ex giocatore dell’Orvietana con cui due stagioni fa è salito in Serie D per poi rimanerci anche nella scorsa stagione, seppur limitato da un importante infortunio al ginocchio. Uno squillo non indifferente, quello della società del presidente Pace, che rilancia le ambizioni del club in vista del prossimo campionato di Promozione.