Promozione: cambio in panchina al Bevagna, si dimette Silvestro Taccucci

Cambio in pachina nel Bevagna. La squadra militante nel girone B di Promozione, in piena zona playout a quota 23 punti, ha comunicato le dimissioni presentate da mister Silvestro Taccucci, sopraggiunte per motivi personali. Al posto di Taccucci, la società ha già individuato in Massimo Carli il nuovo allenatore.

"L'Acd Bevagna - si legge nella note - comunica che Massimo Carli è il nuovo allenatore della squadra, subentrato a Silvestro Taccucci che ha rassegnato le dimissioni costretto da stringenti motivi personali. La società, nel prendere atto della impossibilità per Silvestro Taccucci di continuare a guidare i canarini bevanati, intende manifestare allo stesso mister il più sentito e convinto ringraziamento per essere stato per un lungo periodo di otto anni un competente ed appassionato allenatore da un lato ed al tempo stesso un tifosissimo del suo Bevagna. I risultati ottenuti parlano chiaro: quattro anni sulla panchina del settore giovanile con vittorie nel campionato Allievi prima, in quello Juniores poi, nonché nella Coppa di questa stessa categoria. In questi ultimi quattro anni in cui Silvestro ha guidato il Bevagna nel torneo di 1° categoria. due volte la squadra ha disputato i Play off, mentre la scorsa stagione ha trionfato vincendo il campionato approdando in promozione dopo ben quarant'anni".

"Al nuovo allenatore - conclude la nota - Massimo Carli e al suo aiuto, Ercolanoni Manuel gli auguri sinceri per un proficuo lavoro con la speranza di ottenere una meritata salvezza nel difficile ed impegnativo torneo di promozione"