Promozione: cade per la prima volta lo Spoleto, impresa Athletic Bastia

SPOLETO: Cherubini, Bisogno (Vukaj), Sisti (Tomassoni), Quaglietti (Alleori), Matuzalem, Giustini (Scocchetti), Ndedi Rodrigue, Paci, Kola, Zuppardo, Leone. Allenatore: Raggi

ATHLETIC BASTIA: Lorenzetti, Rossi, Cianetti, Ragusa (Loreti), Pinchi (Cecchini), Marini, Paparelli (Trecchiodi), Marchetti, Haruna, Battistelli (Torroni), Sorbo (Fagotti). Allenatore: Coraggi

ARBITRO: Berno di Foligno

RETI: 5’ st Haruna

Dopo sette vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta in campionato per lo Spoleto. Nel turno infrasettimanale, infatti, l'Athletic Bastia riesce nell'impresa di tornare dalla trasferta in casa dell'imbattuta capolista con i tre punti in tasca. Ora lo Spoleto vede avvicinarsi alla vetta la Clitunno, distante quattro punti. La sfida inizia subito forte, con diverse occasioni per entrambe le squadre che, però, non riescono a sbloccare il risultato prima dell'intervallo. Inizia la ripresa, ed ecco il gol ospite che decide la gara. Battistelli per Haruna che in solitaria supera Cherubini. Athletic Bastia anche sfortunato, perché Battistelli prima e Fagotti poi si vedono respingere le conclusioni vincenti dai legni della porta difesa da Cherubini. Traversa anche per Tomassoni nel finale che nega ai padroni di casa il pareggio.Finisce 1-0 per gli ospiti.