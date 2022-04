Promozione: la C4 si aggiudica il derby con la Vis Foligno e avvicina al traguardo

Squadra in casa

Squadra in casa C4

C4: Pallotta, Santoni (Cavitolo), Kica, Casciola, Fornetti (Matarazzi), Ballerini, Ferreira, Fattorini, Fondi (Battistelli), Agostini (Piantoni), Bonci (Rosi). Allenatore: Bicerna

VIS FOLIGNO: Moroncini, Di Rocco, Barbini (Ziarelli), Silveri, Galligari (Gradassi), Burini (Orlandi), Iachettini, Poli, Balducci (Tazza), Fedeli, Baglioni. Allenatore: Rossi

ARBITRO: Spadoni di Terni

RETI: 3′ pt Iachettini, 6′ pt Agostini, 19’ st Cavitolo, 24’ st Rosi

NOTE: Espulso Piantoni

La C4 fa suo anche il derby contro la Vis Foligno per 3-1. Continua così la marcia per la squadra di Bicerna, che con i tre punti nel derby tiene immutato il vantaggio sul Terni Est secondo. La Vis, però, appena iniziata la partita si porta in vantaggio dopo appena tre minuti con Iachettini. Vantaggio che sveglia la capolista, capace di pareggiare appena tre minuti più tardi con Agostini. Nella ripresa, la capolista del girone B di Promozione prende il largo e chiude il derby con i gol firmati da Cavitolo e Rosi. Continua la marcia verso l'Eccellenza.