Promozione: la C4 continua a vincere, 2-1 alla Superga 48

C4: Rospetti, Tempesta (Ferreira), Kica (Carocci), Casciola, Agostini, Fornetti, Ballerini (Ciccioli), Fattorini, Campagnacci (Battistelli), Kola, Fondi (Bonci). Allenatore: Bicerna

SUPERGA '48: F. Sabatini, Cofanelli (Cardarelli), Moretti, Falchi (Fedeli), Proietti, Cavadenti, Radici (L. Sabatini), Lilli, Balzamo, Gramaccioni, Capoccia (Porzi). Allenatore: Loretoni

ARBITRO: Ciommei di Terni

RETI: 26′ pt Campagnacci, 35′ pt Fondi, 13′ st Balzamo

La C4 supera 2-1 la Superga '48 e continua a viaggiare in testa al girone B di Promozione con otto punti di vantaggio sul Terni Est. Nella prima frazione di gioco, i padroni di casa si portano in vantaggio di due gol grazie a Campagnacci e Fondi. Nella ripresa, ottima risposta d'orgoglio della Superga che con Balzamo riesce ad accorciare le distanze ma i folignati tengono botta fino al termine portando a casa tre punti fondamentali per continuare a tenere a distanza la seconda in classifica.