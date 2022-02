Promozione: Campagnacci regala il nuovo allungo in vetta alla C4

C4: Pallotta, Tempesta (Bonci), Piantoni, Ciccioli (Carocci), Fornetti, Matarazzi, Ferreira, Fattorini, Campagnacci, Kola (Rosi), Battistelli (Ballerini). (A disposizione: Rospetti, Kica, Casciola, Fondi, Paffarini). Allenatore: Bicerna

PETRIGNANO: Catarinelli, Ascani, Cammerieri, Caddeo, Amici (Mchaouri), Stokic, Bianconi, Hoti, Felici (Reitano), Bernardini (Listini), Qoku (Paglialunga). (A disposizione: Brufani, Alessandretti, Tordoni, Xholi, Pitari). Allenatore: Gigliarelli

ARBITRO: Chafiqi di Terni (assistenti: Fiordi di Gubbio e Quintili di Terni)

RETI: 29′ pt Campagnacci

NOTE: Ammoniti: Tempesta, Ferreira, Rosi, Piantoni

Alla C4 basta un gol di Campagnacci nel primo tempo per avere la meglio sul Petrignano e allungare in classifica a più cinque sul Terni Est. Ma il risultato non deve trarre in inganno perchè la capolista ha dovuto sudare parecchio per superare lo scoglio di giornata. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, intorno alla mezz'ora del primo tempo ecco arrivare il gol decisivo per i padroni di casa. Lancio lungo di Fornetti per Campagnacci che brucia Catarinelli in uscita e con un leggero tocco deposita la sfera in rete. Nella ripresa, il Petrignano crea qualche grattacapo ai locali ma non riesce a trovare la via del pareggio. Finisce così 1-0 per la C4 che allunga di nuovo in classifica.