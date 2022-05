Promozione: C4, ecco la festa per l'Eccellenza

C4: Pallotta, Casciola, Kica, Cavitolo (Ballerini), Agostini, Matarazzi (Fornetti), Ferreira, Fattorini (Castellani), Bonci (Paffarini), Kola, Rosi (Battistelli). Allenatore: Bicerna

MONTEFRANCO: Giordani, Annesanti, Moricciani (Ciani), Pinna, Giubulei, Renzini (Alvisini), Cioffi, Giovannetti, Nieddu (Falocco), Barbaccia (Riommi), Ciommei (Amici). Allenatore: Mauri

ARBITRO: Vitali di Perugia

RETI: 8′ pt Cavitolo, 13′ pt Fattorini, 37′ pt Bonci, 3′ e 25′ st Kola, 37′ st Ferreira

C4, è tempo di festa. Con sei gol rifilati al Montefranco la squadra di Bicerna taglia la promozione matematica e vola in Eccellenza al termine di un campionato dominato per larghi tratti. Bastano otto minuti ai padroni di casa per sbloccare il match con Cavitolo. Cinque minuti più tardi Fattorini sigla il raddoppio, seguito dal tris calato da Bonci. Nella ripresa, altri tre gol della C4 con la doppietta di Kola e la rete finale di Ferreira. Tempo di festeggiamenti per una promozione più che meritata.