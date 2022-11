Promozione: Brescia fa impazzire il Tavernelle

CALZOLARO: Valenti, Colcelli, Giardiello, Giuliani (Picchi), Mariani, Allegria, Grilli, Bartolo, Domenichini (Calderini), Berettoni, Santini. Allenatore: Cerbella

TAVERNELLE: Maccari, Cicero, Mencarelli (Orlandi), Andreoli (Patalocco), Paciosi, Antolini, Brescia, Arcioni, Cacciamano (Mencarelli), Montanucci (Becciolotti), Graziani. Allenatore: Abenante

ARBITRO: Antonelli di Foligno

RETI: 2’pt (rig.) Cacciamano, 4’pt Domenichini, 50’st Brescia

Al quinto minuti di recupero, Brescia pesca il jolly e il Tavernelle espugna per 2-1 il campo del Calzolaro raggiungendo il Montone secondo in classifica a quota 23 punti. Quarta vittoria consecutiva, quella del Tavernelle, iniziata con un rigore realizzato da Cacciamano. Poi l'immediato pareggio di Domenichini per i padroni di casa e una gara giocata sul filo dell'equilibrio, rotto solo dalla giocata al cinquantesimo minuto di Brescia che ha permesso alla squadra di mister Abenante di tornare a casa con i tre punti in tasca.