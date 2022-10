Promozione: blitz Pierantonio e primo posto nel girone A

VIOLE: Di Prisco, Silva (Capitini), Guzzoni, Tordoni, Baglioni, Piampiano (Renzini), Vescarelli, Licastro, Pagliari (Cicognari), Del Prete (Angeletti), Passeri (Zea Valdes). Allenatore: Buccioli

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino (Becchetti), Allegrucci, Bei, Moyano, Cesarini (Tangorra), Gaggioli, Orecchiuto (Cignarini), Polidori (Tondini), Cambiotti, Y. Salis (Ake). Allenatore: Bruni

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 43’ pt Moyano, 25’ st (rig.) Gaggioli

Con un gol per tempo il Pierantonio espugna 2-0 il campo del Viole e vola primo in classifica nel girone A di Promozione. Pronti via, proprio gli ospiti vanno vicino al vantaggio ma il palo nega il gol a Cambiotti. Poco prima dell'intervallo, Moyano trova il guizzo giusto per sbloccare il match in favore del Pierantonio. Nella ripresa, fallo di mano in area e rigore decretato al Pierantonio. Dal dischetto va Gaggioli che raddoppia. Il Viole termina la partita in dieci uomini per l'espulsione di Capitini.