Promozione: blitz esterno della Pievese, è 3-1 alla Marra San Feliciano

MARRA SAN FELICIANO: Cocchini, Baldoni, Biagianti, Corradini, D. Sorella (Gattobigio), Turriziani (M. Sorella), Miccio, Piccioli (Mezzasoma), S. Bartoccini, Tiradossi (Velez), Ardone (Brizioli). Allenatore: Gelosia

PIEVESE: Villani, Sorrentino (Cesarini), Aquilini, Fanfano, Morganti, Coppetti (F. Montagnolo), Montagnoli, Bonomini (Saravalle), Belardinelli, Convito (Porcu), Fiorindi (Mencarelli). Allenatore: Saravalle

ARBITRO: Rosignoli di Perugia

RETI: 10’st Morganti, 25’st Bonomini, 33’st Fiorindi, 46’st Gattobigio

Colpo esterno della Pievese, che supera per 3-1 la Marra San Feliciano e sale al secondo posto in classifica nel girone A di Promozione a un solo punto di distanza dal Pierantonio capolista. Nel primo tempo, la Pievese parte subito forte ma la traversa nega il gol per ben due volte a Fanfano. Nella ripresa, la spinta della Pievese continua e gli ospiti trovano il gol Morganti, Bonomini e Fiorindi. Gol della bandiera dei padroni di casa con Gattobigio in pieno recupero.