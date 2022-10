Promozione: blitz esterno del Pierantonio sul campo della Marra San Feliciano

MARRA SAN FELICIANO: Cocchini, Baldoni (Tiradossi), Ragni, Mezzasoma (Sorella M.), Corradini, Sorella D., Miccio (Turriziani), Ardone, Velez Macias (Gattobigio), Minelli (Bartoccini S.), Piccioli. Allenatore: Gelosia

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Moyano, Polidori, Bei, Sannipoli (Cignarini), Salis, Orecchiuto, Cambiotti, Sinisi (Mortaro, Gaggioli), Cesarini (Ake). Allenatore: Bruni

ARBITRO: Tavoletta di Terni

RETI: 28’ pt Mortaro, 44’ pt Cambiotti, 16’(rig.) st S. Bartoccini

Quarta vittoria in campionato e primo posto consolidato a punteggio pieno per il Pierantonio. La squadra di mister Bruni è uscita dal campo della Marra San Feliciano con una vittoria esterna per 2-1. Mortaro ha sbloccato il match intorno alla mezz'ora del primo tempo, con Cambiotti a raddoppiare poco prima dell'intervallo. Nella ripresa, un rigore di Bartoccini ha riaperto la sfida ma gli ospiti hanno tenuto botta fino al termine portando a casa la quarta vittoria in campionato.