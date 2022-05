Promozione: blitz esterno del Casa del Diavolo sul Montone

MONTONE: Tassi, Ghirelli, Fodaroni, Grassini, Grilli, bazurli, Boriosi, Della Rina, Tavernelli, Ceppodomo, Scarselli. (A disposizione: Xhafa, Assali, Picchi, Mencagli, Carnevali, Locchi, Berradi, Floridi). Allenatore: Borgo

CASA DEL DIAVOLO: Giorni, Lopes Rebollo, Tiny, Daleba, Antonini, Broccatelli, Passeri, Burcut, Bottega, Pelliccia. (A disposizione: Simoncelli, Lombardi, Lavoratori, Piras, Casciari, Messineo, Pampanelli, Becchetti, Mulamba). Allenatore: Nicolai

ARBITRO: Capoccia Perugia

RETI: 37'pt Pelliccia, 15'st Bottega

Blitz esterno in chiave salvezza per il Casa del Diavolo in casa del Montone. La squadra di mister Nicolai è riuscita a incamerare tre punti importanti che la proiettano ai piedi della zona playout, in attesa delle altre partite. Con un gol per tempo, gli ospiti sono riusciti a espugnare il campo del Montone, che staziona a metà classifica a quota 43 punti. A sbloccare il match nel primo tempo ci ha pensato Pelliccia, con la giocata di Bottega nella ripresa a chiudere il risultato finale di 2-0 per gli ospiti.