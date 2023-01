Promozione: blitz della Clitunno a San Venanzo

Squadra in casa

Squadra in casa Clitunno

SAN VENANZO: Marianeschi; Cutini, Cipolla; Minelli, Spaccino (Sagrazzini), Satolli (Baccaille), Nuti, Agostini, Cavalletti, Conti (A. Leonardi), Cotigni (P. Leonardi). Allenatore: Fatone

CLITUNNO: Roani; Lucentini (Conti), Cofanelli, Lucaj, Bucciarelli, Rosi, Gjinaj, Romeo (Bonacci), Sabatini, Poli (Rossi), Boraschini. Allenatore: Mollaioli

ARBITRO: Vendramin di Terni

RETI: 21’ st e 48’ st (rig.) Gjinaj

Colpo esterno della Clitunno, che espugna 2-0 San Venanzo grazie a un super Gjinaj. Grazie ai tre punti guadagnati, la squadra di mister Mollaioli resta in scia delle prime in classifica al terzo posto a soli quattro punti di distacco dal Terni Fc capolista nel girone B di Promozione. Le reti arrivano tutte e due nella ripresa, quando Gjinaj apre la sfida e la chiude in piena zona Cesarini su rigore.