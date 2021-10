Promozione, blitz del Montone a San Secondo

FC CASTELLO SANSECONDO: Rossi, Ascione (Dini), Campagni, Ganje (Rocchini), Panfili, Angiolucci, Salis, Orecchiuto (Botteghi), Calderini, Paveliu, German (Mariani). Allenatore: Della Monica

MOTNONE: Tassi, Mencagli, Fodaroni, Grassini, Carnevali, Boriosi, Della Rina (Grilli), Barbacci, Bragetti (Berettoni), Ceppodomo (Tavernelli), Scarselli (Bazurli). Allenatore: Borgo

ARBITRO: Arcese di Perugia

RETI: 19' e 34' pt Ceppodomo, 9' st Berettoni, 41' st (rig.) Botteghi

Il primo dei due anticipi nel girone A di Promozione se lo aggiudica il Montone. Blitz completato dagli uomini di Borgo trascinati da un Ceppodomo versione super (doppietta personale per l'attaccante) e un gol di Berettoni. Reazione tardiva dei padroni di casa del Castello Sansecondo che trovano il gol solo sul finire di partita con un calcio di rigore realizzato da Botteghi. Tre punti importanti, dunque, per il Montone, che riescono per adesso a staccare le zone calde e a portarsi a centro classifica, tre punti dietro proprio al Castello. Dopo venti minuti di studio, inizia il Ceppodomo show. L'attaccante del Montone apre le danze insaccando il vantaggio. Proteste dei padroni di casa per un tiro ribattuto con un braccio in area ospite, con il Castello beffato un minuto dopo ancora una volta da Ceppodomo: rovesciata da applausi e doppietta personale. Inizia la ripresa, e il Montone mette in ghiaccio il risultato con Berettoni. Nel finale, Arcese decreta un calcio di rigore in favore del Castello. Dagli undici metri va Botteghi che non sbaglia. Triplice fischio e Montone che, oltre ai tre punti, a fine partita ufficializza l'arrivo del centrocampista Alessandro Locchi dal Trestina.