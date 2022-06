Promozione: Biocca al Castel del Piano

Si programma già il futuro in casa Castel del Piano. Dopo la retrocessione nel campionato di Promozione, il presidente Francesco Pace ha subito ufficializzato la nuova guida in panchina. Per il dopo Proietto, la società ha scelto Giulio Biocca.

L'ex mister della San Marco Juventina, quest'anno alla guida della Tiberis Macchie, avrà il compito di provare a risalire di nuovo in Eccellenza dopo la retrocessione nei playout.